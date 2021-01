Eesti uudised MIINID, RAKETID, REAKTIIVSUURTÜKK! Et kaitsevägi saaks pärast koroonat seatud sihte täita, peaks uus valitsus heaks kiitma korraliku rahasüsti Viljar Voog , täna 17:30 Jaga: M

Kui esialgu plaanis Eesti osta 18 K9 Kõu liikuvsuurtükki, siis nüüd tõstetakse number 24 peale. Haubitsad jagunevad pooleks 1. ja 2. jalaväebrigaadi vahel. Foto: Kaitsevägi

Plaani, kuidas kaitsta järgmised kümme aastat Eestit idast tuleva ohu eest, hakati kokku panema napilt rohkem kui aasta tagasi. Aga oh sa poiss, milline aasta vahepeale jäi. See tähendab, et praegu haigutab riigikaitse arengukavas aastateks 2021-2030 ka parimate prognooside järgi 400 miljoni euro suurune eelarveauk.