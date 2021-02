„PUUDUTA MIND“ | Mis peaks sisemaailmas toimuma, enne kui raha saab sinu ellu tulla? 

Rahalise vabaduse ekspert ja Starfish Academy asutaja Vallo Arumäe on loonud mudeli, mis hõlmab endas viite rahalise vajaduse taset: ellujäämine, turvalisus, heaolu, jõukus ja rahaline vabadus.

Arumäe tõdeb, et ligikaudu kolm neljandikku inimestest on ellujäämise või turvalisuse tasemel, kolmanda tasemeni jõuab paarkümmend protsenti ning viimase kaheni vähesed. Teine tase ehk turvalisus on tema sõnul tase, kus inimesel on juba tekkinud säästmise harjumus, kogunenud 2-5 kuu jagu rahapuhvrit, tekkinud on juba hinnanguliselt kuni 1000 eurot seemet investeerimiseks ning on hakatud mõtlema investeerimisele. Kuidas aga sellelt tasemelt edasi liikuda, et järgmisele jõuda?

Kuidas siis kapitali kasvatada?