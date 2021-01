VIDEOINTERVJUU | Marilyn Kerro paljastab aastaid kiivalt varjatud saladuse: ma pidin selle endast välja saama 

Marilyn sai laiemale üldsusele tuntuks, kui osales Venemaa "Selgeltnägijate tuleproov" 14. hooaja saates, kus ta saavutas teise koha. Võidukäe viis koju Aleksandr Šeps, kellega Marilynil oli ka suhe. Aastal 2014 hääletasid telekanali TNT vaatajad Šepsi ja Kerro aasta paariks.

Marylin, kõik elasid sinu ja Šepsi vahelisele armumisele kaasa. Teid tituleeriti "unelmate paariks". Teie kokku ja lahkuminekutest jahvatati kõikides meediakanalites. Olite superstaarid suurel Venemaal. Oleksite ehk seda vankrit võinud kauem koos vedada - see meeldis kõigile?

Tegelikult tahtsin Venemaalt poole varem ära tulla. Tundsin, et olen surutud sellesse olukorda ja sinna suhtesse, kuna kõik elasid meile nii tohutult kaasa. Lõpuks oligi tunne, et ma ei saa sealt enam ära. Sest kui ma seda teen, siis süüdlaseks jään mina. Siis olen mina see, kes on kõik ära lõhkunud. Nagu Angelina Jolie ja Brad Pitt, keda nähtigi kui ühte tervikut. Meie suhe Šepsiga ei oleks saanud mitte kuidagi toimida.

Ekraanilt paistis küll kõik nagu muinasjutt. Mäletan saadet, kus näidati kui olid Šepsi vanemate pool külas. Sul oli nendega hea klapp. Teist maaliti pilt, kui unistuste perekonnast.

Tegelik elu ei olnud muinasjutt. See oli sellest väga kaugel. Kui ma nüüd kõik ära räägin, siis arvan, et inimesed saavad sellise šoki, et nad ise ka ei usu. Ma arvan, et meil oli omamoodi armastus, aga...