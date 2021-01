POLIITILINE KORRUPTSIOON: ultimaatumi esitanud keskerakondlasele tehti mõnus ametikoht 

Mägi on nüüd Valga põhikooli juurde rajatava veekeskuse projektijuht hoolimata sellest, et alles eelmise aasta novembris palkas vallavalitsus 130 000 euro eest sama projekti tegema ja ka juhtima erafirma. Valga Keskerakonna juhitav koalitsioon püsib vaid ühehäälelisel enamusel, igal häälel on seega kulla kaal. Õhtulehe valduses on materjalid, mis kinnitavad, et Mägi nõudis endale vallalt ametikohta ning teatas, et kui tal ei ole 5. jaanuariks töölepingut askus, lahkub tema 7. jaanuaril Keskerakonnast.