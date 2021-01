Kommentaar Georg Malvius | Elu kuulub sellele, kes seda elab Georg Malvius, lavastaja , täna 15:10 Jaga: M

Vanemaks saades olen hakanud palju oma lõpu peale mõtlema. Ei, ma ei ole depressioonis ega heieta kogu aeg surmamõtteid. Kuid olen näinud nii palju pilte abitutest vanainimestest, keda lusikaga söödetakse ning kes on täiesti teiste armul, et see on mulle hirmu peale ajanud.