Tänu jahimeestele ja kohalikule elanikule päästeti tunde jääkülmas soovees ligunenud vanainimene 

"Lääne-Harju välijuhi jaoks algas eelmise reede õhtune vahetus äreva teatega Pae külast Lääne-Harju vallas, kus päeval üksinda jalutama läinud eakas inimene polnud koju tagasi jõudnud. Kadumisest oli möödunud mitu tundi, õues lisaks pimedusele 10 kraadi külma ning järjest tihenev lumesadu mattis võimalikke jälgi. Tegutseda oli vaja kiiresti," kirjutab jaoskond.



Vanainimese liikumissuund oli teadmata ning otsinguala ulatuslik, mistõttu asusid sündmuskohale reageerinud ametnikud, abipolitseinikud ja päästjad koheselt võimalikult palju informatsiooni koguma. Selgus, et paar tundi varem fikseeris Padise Jahimeeste Seltsi jahimehe rajakaamera metsas liikumise ning salvestist kontrollides võis sellelt helkurkinnaste järgi ära tunda kaduma läinud vanainimese.



"Rajakaamera asus aga sügaval ning veel täienisti läbi külmumata soomaal, kuhu päästjate ega politsei tavatehnika ligi ei pääsenud. Otsingutele appi tulnud ja piirkonna olusid tundev kohalik elanik pakkus võimalust üks patrulltoimkond oma mootorsaanile võtta, Ühise pingutuse tulemusena leiti kaamera asukoha lähedalt lumest kadunu jäljed ning märke sellest, et inimene oli korduvalt jääkülma vette kukkunud. Kell 21:40, rohkem kui viis tundi peale kaduma minekut, jõudis saanimeeskond teadvusetult jääkülmas soovees istuva vanainimeseni," kirjeldatakse juhtunut.



Kiirabi toimetas tugevalt alajahtunud vanainimese haiglasse, kus ta meedikute hoole all täielikult taastus. Tänaseks on ta ka tagasi pere juurde lubatud.



"Keerulisi ilmastikuolusid arvestades on selge, et kohalikust elanikust, politseinikust ja abipolitseinikust koosnev saanimeeskond leidis otsitava päris viimasel hetkel. Tegemist oli elupäästeoperatsiooniga, mille õnnestumise tegid võimalikuks rajakaamera kohta laekunud info ning kohaliku kogukonna igakülgne toetus ja abi otsingute läbiviimisel. Suur-suur tänu kõigile, kes aitasid päästa inimelu!" tänavad Lääne-Harju jaoskonna korrakaitsjad.