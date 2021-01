NAVALNÕI UURIMUS: Putini müstilise palee taga seisab keerukas korruptsiooniskeem 

Lõuna-Venemaal Musta mere rannikul asuva Praskovejevka palee rajamine läks maksma umbes 100 miljardit rubla. Registreerimisdokumentidele viidates mainis Navalnõi, et kõnealune maavaldus on näiteks 39 korda suurem kui Monaco linnriik. „See pole maakodu, suvila ega elumaja. See on terve linn – õigemini kuningriik,“ sõnas Navalnõi ligi kahetunnises uurimisvideos, mis salvestati enne opositsionääri vahistamist.