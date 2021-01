Nädala TOP Top | Mailis Reps ja härra Nilsson Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna 14:41 Jaga: M

Foto: Teet Malsroos

Võttis nädala aega, enne kui Keskerakonna põhiläbirääkija uue võimuliidu moodustamisel Mailis Reps lõpuks teatas, et ei saa loodavas valitsuses ministriks. Ilmselt oli isu ministrikoha järele nii suur, et seni jälgiti, kas küsimused ministriks saamise kohta jäävad üksikuiks või esineb neid massiliselt. Lahti me Repsist võimupiruka juures siiski ei saa, sest ta kavatseb hakata valitsust nõustama. Kui ühe võimuliidu moodustamise juurest mäletame asjatamas härra Nilssonit, siis Reps hakkab võimuliitu aitama koalitsiooninõukogu kaudu.