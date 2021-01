„JÄRGMINE PEATUS“ | Hooaeg kestab Kreetal kuus-seitse kuud ja mujal ajal tööd ei ole – sellega tuleb harjuda! 

Nii Albina kui tema abikaasa töötavad Kreetal turismisektoris, mis tähendab, et tööd on põhimõtteliselt pooleks aastaks. Albina on viietärnihotellis avalike suhete peal ning mees töötab ühes restoranis.

Tänaseks on Albina kahe lapse ema ning kiidab Kreetat kui head kohta laste kasvatamiseks. Lisaks on lapsed nüüdseks juba kohalike poolt ära hellitatud… Vanem poeg käib koolis ning ka see süsteem on kvaliteetsel tasemel.

Oma Facebooki lehel Üllatav Kreeta julgustab Albina avastama autentset Kreetat. Need on paigad, kuhu turismibürood enamasti ei vii ja kuhu tuleb endal pääseda. Samuti annab Albina Kreeta külastamiseks ühe elutarkuse: „Mida koledam tavern, seda maitsvam toit!“

Vestlust juhib Liina Metsküla.