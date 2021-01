5 põnevat ideed, kuidas rõduta koju rohelust tuua 

1. Pikenda aknalauda riiulitega

„Taimedel on positiivne mõju meie füüsilisele ja vaimsele tervisele, rääkimata panusest kodu interjööri. Roheluse abil saab tuua koju loodushõngu ning see aitab ühtlasi inimestel end vabamalt tunda. Mõned taimed puhastavad ka õhku, mis on veel üks roheliste nurkade salajasi plusspooli,“ lausus IKEA sisekujundaja Eliise Tammekivi.

Taimede kõige traditsioonilisem koht on teatavasti aknalaud. Kui su aknalaual ruumi, siis on sul vedanud. Sisekujundaja tuletab meelde, et kui käes on kütmise aeg, siis tuleks taimi sagedamini kasta, kuna taimi kuivatavad küttekehad on tavaliselt just aknalaudade all. Mida aga teha nende loodusesõpradega, kellel polegi aknalaudu või need on liiga väikesed?

„Kui aknalaual pole piisavalt ruumi või sa soovid oma sealset aeda suurendada, siis appi tulevad erinevad seina- ning põrandariiulid. Spetsiaalsed taimeriiulid ja lillepostamendid annavad samuti sama efekti, heaks variandiks on ka näiteks redelikujulised lillepotihoidjad. Selliste lahenduste eeliseks on, et need ei võta palju põrandaruumi. Ühtlasi võib katsetada ka seinariiulitega – vabale seinapinnale saab neid kinnitada nii palju kui soovi on. Sellest saab ilusa kodukaunistuse,“ rääkis Tammekivi.

Tema sõnul saavad aiandussõbrad oma hobi ka aiata kodus nautida. Näiteks kui istutamiseks läheb, siis on ratastel abilaud suurepärane töölaud. Samuti on see hea abimees erinevate istutusesemete hoiustamisel.

2. Vertikaalne aed