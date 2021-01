Täpselt nagu restoranis: kuidas korraldada kodus eriline õhtusöök? 

„Juba pelgalt tekstiili uuendamine võib muuta tervet laua üldilmet. Näiteks tekitab tavaline valge laudlina koheselt piduliku meeleolu. See on klassika, mis ei lähe kunagi moest ja sobib ideaalselt peolauda. Ometi pole valge laudlina alati kõige ohutum valik: isegi kõige kaunimad valged lauanõud kaovad valge laudlina taustal lihtsalt ära. Sellisel juhul on kõige parem kasutada näiteks tumedamaid ühevärvilisi lauamatte, sest need toovad valged lauanõud rohkem esile. Ühevärviliste nõude plusspool on aga see, et need võimaldavad mitmevärvilist laudlina valides veidi mängulisem olla,” selgitas IKEA sisekujundusspetsialist.