Siiri Laidla | Jaak Joala postamendist. Exegi monumentum... 

Iseendale monumendi püstitamise allegooriat võib tõlgendada mitmeti. Laiemalt võttes kujundame ju kõik oma elu jooksul tehtust, saavutustest või hoopiski tegematajätmistest ainulaadse monumendi. Iseasi, kas see jäädvustub üksnes meie lähedaste mälestustes või muudame suurvaimudena inimkonna ajalugu, arendades teadust, tehnikat ja kauneid kunste.

Vastavalt teenetele

Ajast aega on inimkond soovinud oma teenekate liikmete mälestusele kivisse raiutuna, pronksi valatuna või muul väärikal moel igavikulise mõõtme anda. Ma ei tea, kus valmis esimene hõimu- või väepealiku ausammas. Kas lugeda esimeseks kujuriks kiviajast pärit Willendorfi Venuse autorit? Või sai skulptuur kui kunstiliik alguse 3000 aastat eKr. Vana-Egiptuses? See polegi siinkohal oluline. Tähtsam on skulptori talent, käteosavus, maitse ja eelkõige vastutustunne. Kui tegu pole just jää- või liivaskulptuuride loojaga, jäävad tema parimad taiesed miljoneid inimesi mõjutama vahest isegi kaugete sajandite takka.

Mälestusmärke leidub erinevaid: büstid, bareljeefid, hauakivid, obeliskid, memoriaalid, monumendid ehk ausambad, ülikute kurgaanid, vaaraode püramiidid. Ei hakka pikemalt arutlema, miks vajab inimhing midagi-kedagi võimsat, tugevat ning ajas vastupidavat, et seda harduses kummardada. Selle kohta on ehk psühholoogidel oma teooriad. Kuid kõik mälestusmärgid teenivad üht ja sedasama eesmärki – tänuväljendust ja austust.

Monumente on kasutatud ka inimmasside meelsuse mõjutajana. Keisrid ja kuningad, väejuhid ja vallutajad vaatasid kõrgetelt postamentidelt oma kiviste või pronksist silmadega alla rahva peale, otsekui hoiatades: „Kui te mind ei karda ega jumalda, siis...“ Ning inimesed kartsid ja jumaldasid. Lähiajaloost teame, kuidas võõrvõim püstitas oma puuslikud, mille jalamil igavest ustavust tõotati ja kuhu sületäite kaupa lilli (ilmselt kunagiste ohvriandide ekvivalendina) viidi. Muutus võim, muutusid või kadusid ka võimule meelepärased ausambad.

Vabas maailmas on mälestusmärkide kavandamine lihtsam ja omajagu lõbuski. Enam ei pea ülikute pilli järgi tantsima. Skulptor võib valmistada lahedaid, ootamatust ideesähvatusest sündinud kujusid, näiteks J.V. Jannseni ja Lydia Koidula kujud Tartus Emajõe kaldal (skulptorid Bruno Kadak ja Mare Mikof), südalinna puiesteel asuv Ü. Õuna „Isa ja poeg“ või turuhoone ees trooniv Mati Karmini pronkssiga. Kuigi kõigi nende suhtes oli ka lahkarvajaid ja halvustajaidki (a la kuidas võib rahvuslikku sümbolit Koidulat kerglase plikana kujutada või miks, vuih, on isa ja poeg alasti või et siga on kole loom, kelle aujärjele ülendamine pole väärikas), on need skulptuurid nüüdseks linnas kenasti kodunenud. Inimestel tuleb neid vaadates naeratus huulile.

Postament või ausammas