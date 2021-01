Eesti uudised AASTA ALGUSE HINNASULA: veel avamata Lidli poed mõjutavad juba konkurente Asso Ladva , täna 13:26 Jaga: M

VARSTI VALMIS: Tartus Kalda teel asuv tulevane Lidli kauplusehoone on peaaegu valmis. Isegi parkla valgustus on juba sisse lülitatud. Foto: Aldo Luud

„Rimi teab Leedu näitel väga hästi, kuidas Lidli turule tulek mõjutas konkurente. Iga kaupmees püüab selleks valmistuda. Kuid praegu tundub, et meedia püüab teha sellest suurema numbri, kui see tegelikult on,“ ütleb Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats, kes tõdeb, et suurte poekettide aasta alguse hinnakampaaniatel on mitu põhjust.