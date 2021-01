Inga Raitar | Loomulikud antikehad võrdseks vaktsiiniga 

On teada, et suur osa koroonaviirusega nakatunutest ei haigestugi üldse või on vaid kergete sümptomitega. Juba suvel tehtud uuring Saaremaal näitas, et pea iga kuues saarlane oli viirusega kokku puutunud, kuigi enamikul antikehade omajatest polnud mingeid sümptomeid.

Augustis kohtusin Kuressaare haiglas kevadise kriisi „läbi töötanud“ arstiga. Ta rääkis, kuidas ta tööl nakkuse saanuna pidi 40kraadise palavikuga sõitma koju põdema taksoga, sest kiirabi oli üle koormatud. Nädalaga põdes ta üliintensiivse haiguse iseenese tarkusega kodus läbi ja siis läks tööle tagasi. Polnud varianti, inimesed vajasid abi. Et tema haigusnähtude kirjeldus kattus paljuski minu viie päevaga ema juures läbi põetud haigusega, seostuvadki mu veres kaitsevalmitena patrullivad antikehad mulle toonase viirusliku kopsupõletikuga – ju mu keha mäletas veel aasta hiljem teda rünnanud pahalasi ja oli valmis mind kaitsma.

Milleks dubleerida?

Immuunsust, mis ei lähtuks meie oma keha rakkudest, pole olemas. Nüüd, kui meile on jõudnud samuti kehas antikehade tootmist algatavad vaktsiinid, on aga tekkinud jabur olukord. Antikehade testimine – mis oleks loogiline enne vaktsineerimist teha, sest milleks raisata vaktsiini, kui inimese keha on juba tootnud loomulikke antikehi? – on tasuline. 18 + 5 eurot. Samas vaktsineerimine on „tasuta“.

Ent kui inimesel on juba loomulikud antikehad, siis kas ta peaks need vaktsiiniga „üle kirjutama“? „Neil, kes on viirushaigust väga kergelt põdenud, ei pruugi antikehasid veres olla tekkinud või on neid vähe. Meil ei ole aimu ka sellest, kui kaua need antikehad kestavad ja millist kaitset läbipõdemise järel pakuvad,“ kirjutab infektsioonihaiguste arst Pilleriin Soodla. Väidetavalt on loomuliku läbipõdemise korral antikehi leitud 6–8 kuud hiljem. Eesti kordusnakkuste pea olematu arv justkui ütleb, et nakkuse antav kaitse on peaaegu täielik.Viirust ja selle põdenuid on igal juhul juba üle aasta uuritud.

Uus vaktsiin aga teebki ju ainult seda, et paneb organismis käima antikehade tootmise. Inimesi, kes on haigust põdedes saanud viiruse vastu antikehad ehk on loomulikult terved, peaks seega antikehade osas võrdsustama vaktsineeritutega, sest mõlemil on ju antikehad.

Paraku aga ei ütle antikehade test sulle, et sa oled nüüd „ühiskonnale ohutu“. Vaktsiini antakse 2021. aasta lõpuni „tasuta“ ehk meie kõigi maksuraha eest ning selle saanuid loetakse immuunseteks. Miks on sünteetilisel teel saadud antikehad justkui õigemad, kui loomulikul teel saadud? Kehas on tegu ju täpselt samade valgumoodustistega!