VIDEO | Ülemiste keskuse lähedal lasti õhku, politsei leidis BMWst kolm relvataolist eset 

Ta manitses, et lubamatu on ükskõik millise relvataolise eseme näitamine avalikus ruumis, sellega vehkimine ja eriti laskmine.

"Kuna eemalt on nii politseinikel kui ka kõrvalistel inimestel tulirelval ja õhkrelval väga keeruline vahet teha, tekitab relvataolise eseme nägime ja laskude kuulmine inimestes täiesti põhjendatult hirmu. Säärase mõtlematu käitumisega pannakse ohtu ka iseend, sest teinekord võib see viia selleni, et politsei on sunnitud ohu kiireks tõrjumiseks kasutama oma teenistusrelva," ütles Sinikas.