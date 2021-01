Poliitika POLIITPROGNOOS | KES HAARAVAD MINISTRIPORTFELLI: mis rollis näeme vanu olijaid ja uusi tulijaid? Marvel Riik , täna 12:57 Jaga: M

JAHT KÄIB: Uuel võimuliidul on käes kibekiired tunnid. Tänase päeva jooksul selgub, kes saab mis portfelli. Foto: Fotokollaaž

Valitsusliikmed kinnitatakse küll alles nädala lõpus, kuid portfellide jaht on Kesk- ja Reformierakonna vahel juba alanud. Uus võimuliit plaanib muuta ka ministriportfelle: mõni kaob, teised tulevad juurde. Kelle kätesse need portfellid aga lõpuks jõuda võivad? Õhtuleht ennustab, millistel ministritel on lootust senisele soojale kohale edasi jääda, kes peab vangerdama ühelt kohalt teisele ning kuhu on oodata uusi tulijaid.