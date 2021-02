Kuidas suhtuda hambaravisse vanemas eas? 

See on tehnoloogia, kus ühe etapina fikseeritakse implantaadid ja koheselt paigaldatakse ka protees. „All on 4, all on 6“ tehnoloogiat kasutades fikseeritakse implantaadid kõvale kortikaalpinnale, implantantide „juured“ on pikemad kui standardsetel mudelitel ja on varustatud agressiivsete keermetega, mis aitavad implantaati atraumaatiliselt paigaldada ning võimaldavad selle stabiilselt luu külge kinnitada.