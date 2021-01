VIDEO | Kirglik taimehuviline: ka ilma rõduta kodus on taimede kasvatamiseks palju võimalusi 

Alustuseks on mõistlik valida ka taimi, mis ei vaja liiga palju valgust. „Näiteks havisaba on väga efektne ja vastupidav – tihti hoitakse seda näiteks väikeste akendega vannitoas. Kindlasti veel kuldnõel-köis ja sulgvõhk,“ jutustab Tiia. Samas paneb ta inimestele südamele: vähene valgustus ei tähenda seda, et valgust ei peaks üldse olema!

Taimehuviliste hulgas on tõusev trend ka greenhouse cabinet ehk klaasist vitriinkapp. „See võib olla taaskasutusest leitud, tühi akvaarium või IKEA kapp – nagu minul. Sinna ehitatakse keskkond taimedega ja sätitakse lisavalgus,“ selgitab Tiia. Kuna õhk on soe, niiskem ning valgust palju, annab see taimedele jõudu kasvada ning pime talv üle elada.

Tiia nendib, et klaasist vitriinkapp on eriti tore viis, kuidas oma kodu põnevamaks teha. „Kui klaaskapp on valgustatud, seal on rohelised taimed ning väikesed vaasid ja kujukesed – üldmulje on väga hea,“ kiidab ta. Lisaks on see nutikas viis kaitsta oma taimi mänguhimuliste lemmikloomade eest.