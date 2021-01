FOTOD | Ratas kohtumisel opositsiooniliider Tsihhanovskajaga: toetame Valgevene rahvast võitluses demokraatia eest 

„Valgevene inimeste vaprus on muljetavaldav, kuigi sealne olukord ei näita paranemise märke. Protestid demokraatia ja inimõiguste eest jätkuvad hoolimata nende mahasurumisest võimude poolt,“ ütles peaminister pressiteates.

Ratas kinnitas Tsihhanovskajale, et Valgevene rahva käekäik on Eesti jaoks väga oluline. „Me toetame teid rahvusvahelisel areenil igal võimalikul juhul ja näitame oma solidaarsust. Valgevene jaoks on vaid üks tee edasi: vabad ja demokraatlikud valimised.“