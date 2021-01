Maailm TRUMPI PROTSESS: demokraadid soovivad kiiret otsustamist, vabariiklased eelistavad viivitada Toimetas Aare Kartau , täna 09:23 Jaga: M

Senati juht Chuck Schumer ja esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi. Mõlemas Kongressi kojas on võim nüüd demokraatide käes. Foto: AFP/Scanpix

Senati vabariiklaste juhi Mitch McConnelli arvates tuleks Donald Trumpi süüdistamisprotsessi algus edasi lükata, et anda endisele presidendile aega juhtum üle vaadata. Esindajatekoja demokraadid on andnud aga märku, et soovivad kiiret kohtuprotsessi, vahendab The Guardian.