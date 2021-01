TRUMPI AMETIST TAGANDAMINE: vabariiklased tahtsid viivitada, ent protsess algab juba järgmisel nädalal

Möödunud nädalal hääletas esindajatekoda Donald Trumpi ametist tagandamise poolt seoses 6. jaanuari toimunud Kapitooliumi rünnakuga, millele president süüdistuste kohaselt oma toetajaid õhutas. Demokraadid ütlesid, et enne kui kongress ja riik saavad edasi liikuda, on vaja selles küsimuses otsad kokku tõmmata.

Ajastuse määrab eelkõige esindajatekoja demokraadist spiiker Nancy Pelosi, kes algatab protsessi, kui saadab alamkojas heakskiidetud süüdistused senatisse. Viivitusele võib kaasa aidata asjaolu, et uues senatis, kuhu kuulub 50 vabariiklast ja 50 demokraati, peetakse läbirääkimisi lühiajalise tegevuskava loomiseks. Praegu on ülemkojas eelis demokraatidel, võrdse hääletuse puhul langetab otsuse asepresident Kamala Harris. Seda siiski vaid tulemuse 50 : 50 korral. Ameerika meedias käivad jutud, et neid vabariiklasi on küll, isegi tervelt 20, kes tahaksid Trumpi tagandada, ent iseasi, kas nad seda häält ka anda julgevad.