ÕL WASHINGTONIS | „PEDERASTID! HOORAJAD!“ Läks küll ütlemiseks, kuid õnneks mitte andmiseks 

Nagu eelmisel õhtulgi, on Washington Joe Bideni presidendiks saamise tseremoonia eel puhta inimtühi. Kõik tänavad, mis viivad Valgesse Majja, on teetõkete ja politseivalvega suletud. Ainult Kapitooliumi lähistele viiv New Jersey avenüü on üllataval kombel kuni hoonet ümbritseva pargini avatud. Sinna koguneb ka mõnesajapealine seltskond, peamiselt Bideni pooldajad.