Eesti uudised LEILISÕBRAD TIGEDAD: „Käed eemale Kalma saunast!" Kristjan Väli , täna 19:38

GALERII

VANAKOOLI SAUN: Ajaloolasest riigikogulane Jaak Juske leiab, et ajaloolise Kalma saunahoone funktsiooni muutmine oleks väga vale samm. Foto: Alar Truu

Kalma saun on nostalgiahõnguline, kivist ja paljude leilisõprade jaoks aegumatu staatuse saanud. Ühtlasi on see üks Eesti vanimaid saunu, mis on seisnud Tallinnas Vana-Kalamaja tee ääres 1928. aastast saadik. Nüüd on saunasõprade kogukond ärevil, kuuldes ettepanekut Kalamaja saun ümber ehitada, et sellest saaks uhke spaahotell.