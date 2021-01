DRAAMA TARTU VOLIKOGUS: Emajõelinna aukodanikuks sai aastaid tagasi kriminaalkorras karistatud Neinar Seli 

Ta ütleb diplomaatiliselt, et kandidaadid on väärikad ja viitab pigem sellele, et aukodaniku kavaleride küsimuses on oluline leida konsensus kõikide rahvaesindajate hulgas ja paketina tiitli saajate läbisurumine kahjustab aukodaniku tiitli mainet.

Šokman ütles Õhtulehele, et ei tohiks jääda sellist kahtlust, et aukodanike määramise otsustab üks või kaks parteid. Tartu juhtimises aastaid osalenud kogenud poliitik nendib, et nimekirjade alusel on varemgi hääletanud, kuid see on igand ning aukodanikuks määramise statuuti peab muutma nii, et hääletataks ikkagi konkreetse inimese, mitte nimekirja asjus.