VIDEO | Kaja Kallas: loodame uue valitsuse kokku saada järgmise nädala alguseks

Kallas: palusime rahandusministeeirumilt arvutust, kas riigipoolsed maksed taastada.

Otsustasime, et II pensionisambast vabaneva raha kasutame pensionivahendite puudujäägi katteks ja täiendavaks pensionitõusuks. Keskmine pension muutub tulumaksuvabaks selliselt, et keskmise pensioni ulatuses on see tulumaksuvaba, sõltumatult sellest, kas pensionär töötab või peab pensionipõlve.