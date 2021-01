VIDEO JA FOTOD | Kaja Kallas: loodame uue valitsuse kokku saada järgmise nädala alguseks

"Töötame välja huvide konflikti juhised ministritele, tuleme välja seaduseelnõuga, mis sätestab ka ministrite nõunikele majanduslike huvide deklareerimise kohustuse, et oleks kõik avalik ja selge," selgitas Kallas.



"Rääkisime ka erakondade järelvalvest ja sellest, et Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjonil (ERJK) oleks vaja juurde pädevusi kõikide teemadega tegelemiseks, vaja oleks võimekust suurendada, et neil oleks võimalus hinnata seda, mida tehakse erakondade tulu- ja kulupoolel, praegu nad vaatavad ainult tulu ehk annetusi, mida erakonnad saavad. Teine pool on ka, et kuhu see raha kulub, et läbipaistuvust suurendada," rääkis Kallas.