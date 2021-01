FOTOD | President Kaljulaid kohtus Valgevene opositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskajaga 

Kohtumisel räägiti Valgevene poliitilisest olukorrast ja rohkem kui viis kuud kestnud protestidest. „Vägivald protesteerijate vastu jätkub ja usaldusväärsest kaasavast riiklikust dialoogist ei ole märke. Valgevene kodanike julgus on imetlusväärne, et nad hoolimata võimude julmadest repressioonidest jätkavad rahumeelseid meeleavaldusi demokraatia ja oma põhiõiguste eest,“ ütles president Kaljulaid kohtumisel.

Balti riigid ja Poola olid esimeste seas, kes Valgevenes tekkinud olukorda esile tõid ning Eesti, Euroopa ja teisedki demokraatlikud riigid pingutavad edasi, et Valgevene küsimust rahvusvahelistes organisatsioonides jätkuvalt tõstatataks: „Kogu vaba maailma kohus on tagada, et Valgevene inimestele antakse hääl ja vaba võimalus valida oma tulevik. On selge, et Valgevene jaoks on ainus edasiminek kaasav riiklik dialoog ja uued demokraatlikud valimised,“ rõhutas Eesti riigipea kohtumisel.