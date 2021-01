Politsei palub abi 48aastase Dmitry leidmisel 

Dmitry on umbes 182 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on vuntsid ning seljas sinist värvi tööjope. Jalas on tal musta värvi teksapüksid. Mehel ei ole telefoni kaasas.



Palume kõigil, kes on meest näinud või teavad midagi tema asukohast, anda sellest teada hädaabinumbril 112 või kirjutada e-mailil taavi.unuks@politsei.ee