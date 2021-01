VIDEO | Maailma suurima vaktsiinitootja hoone Indias läks põlema 

Kõnealuses hoones tegutseval instituudil on Oxfordi ülikooli ja AstraZeneca arendatud vaktsiini tootmisõigus ning nad plaanisid alates aprillist teha ka Novavaxi vaktsiini kuni 50 miljonit doosi kuus. Mitmed vaesemad riigid Bangladeshist Brasiiliani ootavad AstraZeneca koroonavaktsiini Indiast.

AstraZeneca esindaja kinnitas, et põleng vaktsiinitootmist ei mõjuta, kuna ettevõttel on just selliste hädaolukordade puhuks varuks mitu erinevat tootmishoonet.