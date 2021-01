Vaktsiinitootja AstraZeneca tarned Euroopa Liidule jäävad lubatust väiksemaks

Ravimitootja sõnul jääb tarnemaht plaanitule alla tootmises tekkinud tõrke tõttu. "Esialgsed mahud jäävad oodatust väiksemaks, kuna meie Euroopa tarneahela tootmiskohas on tootlus vähenenud," selgitati pressiteates.

Ehk võib olla asi seotud sellega, et neljapäeval läks põlema India seerumiinstituudi hoone, milles hukkus viis inimest. Maailma suurim vaktsiinitootja AstraZeneca väitis siis, et see ei mõjuta nende koroonavaktsiini tootmist.