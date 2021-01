Jüri Ratas: arutasime lisapiirangute kehtestamist söögikohtades ja spaades 

"Täna olid ka valitsuse laua peal lisapiirangud, lisapiirangud 13 maakonnas, mis puudutavad söögikohtasid, spaasid. See vajab lisaarvutust, mis see kompensatsioonimeede on, sellega saab siis uus valitsus järgmisel nädalal edasi minna," ütles Ratas valitsuse pressikonverentsil.