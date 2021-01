Seisukoht | Kas Covidi-rahu on võimalik? 

Muidugi on see tekst idealistlik, muidugi on ainult pisitilluke lootus, et nüüd äkitselt saab viimaste aastatega eriti robustseks ja ebameeldivaks kujunenud poliitiline kultuur teise suuna. Muidugi on raske loota, et kõige käremeelsemad meist muutuvad ühtäkki empaatiliseks, sallivaks. Aga see ei tähenda, et iga päev ei võiks meie esindajad ja nende eeskuju kaudu me kõik olla senisest rohkem ühisosa otsivad, ühise eesmärgi eest väljas, soliidsemad, tasakaalukamad. Arvestada ka teistsuguse arvamusega. Küsida: miks sa nii mõtled? Kuidas on elu sind viinud punkti, kus näed just Eestile selliseid lahendusi?