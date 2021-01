Juhtkiri | Vajame võrdset arstiabi 

Keskerakonnale ei saanud see poliitiliselt olla lihtne otsus, sest selline tegutsemine näitab ju selgelt, et võimu on seni peetud olulisemaks kui noorte vaimse tervise seisukohalt väga olulise murekoha lahendamist. Vastasel juhul oleks Keskerakond toetanud lastele psühhiaatrilist abi võimaldavat sotsiaaldemokraatide eelnõu või seda oleks teinud vähemalt osa fraktsiooni saadikuist.

Nähtavasti on nüüd saanud otsustavaks muud argumendid kui senise võimuliidu ühtsus. Näiteks tõsiasi, et noortel võib arsti juurde pöördumiseks vanema nõusoleku hankimine osutuda keeruliseks või võimatuks, kui tema vanemad elavad välismaal, on ise oma eluga puntras või ei soovi kodustele muredele kõrvalist tähelepanu.

Ja kas pole mitte kummaline, et muude erialade arstide juurde pöördumiseks selliseid tõkkeid pole? Rääkimata sellest, et ühiskond usaldab 16aastaseid kohalikel valimistel valima, ent mitte end vajadusel psühhiaatri vastuvõtule registreerima. Veelgi halvem, kui ei usaldata diplomeeritud arste, kahtlustades neid noortele kergekäeliselt tugevate ravimite väljakirjutamises jms.