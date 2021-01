Kaevetööd pimendasid Fahle kvartali, Postimehe maja jäi elektrita 

"Kaablirike kõrvaldati kiirelt, kuid selgus, et rikke tõttu lülitusid välja ühe alajaama trafo kaitselülitid ning need tuleb käsitsi tagasi sisse lülitada," selgitas Elektrilevi kommunikatsioonijuht Ivar Jurtšenko. Ta avaldas lootust, et rike saab varsti kõrvaldatud.