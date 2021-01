Seisukoht | Kurbmäng või tragikomöödia? 

Et EKREle kambakas tehti, on pehmelt väljendudes tragikomöödia, kuid seda mängitakse nõnda, et lõbus on võimule pürgijatel ja kurb on rahval, keda juba ilmselt esimeses vaatuses kostitatakse elektriaktsiisi tõusuga.

Valitsuste lõhkumine on poliitelu loomulik osa. Samas, Venemaal on revolutsioonilised protsessid juba alanud, kuid mitte just kõige parema tervise juures diktaator Vladimir Vladimirovitš Putin ei paku paraku oma mantlipärijaks vanglas oma aega ootavat Aleksei Anatoljevitš Navalnõid. Ameerikas ja suures osas Euroopast on piiratud igasugust sõnavabadust, „Hiina“ viirus tekitab rahvaste kaupa rusutust, majandus langeb ja inimesed jäävad tööta.