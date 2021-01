Ismile.ee e-pood tegi läbi muutuse – nüüd leiab sealt hoopis enamat kui hambavalgenduseks!  

Meie hammaste valgendustooted on alati väga populaarsed olnud. Sellel aastal tuli Beaming White välja veel ühe uue kodukasutusse mõeldud produktiga: hammaste valgendus Smartphone kit. Väike Led-lamp ühendatakse sinu telefoni laadijapesasse – võrreldes meie vanema hambaid valgendava komplektiga ja teiste turul saadaolevatega on sellel rohkem Led-lampe, lausa 16. Selleks, et valgendustulemused oleksid veel paremad! Enam ei ole vaja eraldi töödelda ka kapesid, mis hammastele käivad, asi on tehtud palju lihtsamaks. Kui varem oli geel süstlas, siis nüüd saab selle mugavalt peale kanda pliiatsist.

Toode on klientide poolt tõeliselt hästi vastu võetud ja oleme ka ise väga rahul. Protseduur on tehtud nii lihtsaks kui võimalik!

Meie teine hitt-toode on Rootsis tehtud Swedish Nutra kala kollageen. Toome maale Swedish Nutra vedelal kujul vitamiinijooke, mille vitamiinisisaldus on väga kõrge. Valikust võib leida palju erinevaid vitamiine, näiteks naistele, lastele, meestele, ning loomulikult nahaprobleemide ja akne vähendamiseks. Kuna kollageen on meie nahale ja liigestele hea, on see (eriti just kala kollageen) saanud eestlaste suureks lemmikuks.