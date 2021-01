BIDENIGA SUHTEID LOOMA: uueks suursaadikuks USAs võib saada kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk 

USAs hakkab peagi tööle äsja presidendiks vannutatud Joe Bideni administratsioon. Ka Eestis on käimas valitsusvahetus, mis toob uue välisministri. Seetõttu võib uue suursaadiku nimetamine veidi viibida. Priki võimalikku kandidatuuri silmas pidades on taoline ajakadu suisa soovitatav, sest kaitseministeeriumis sai alles valmis riigikaitse arengukava aastateks 2021–2030, mis viiakse uue valitsuse ette veebruaris ja loodetavasti saab heakskiidu märtsis, kui Reformi- ja Keskerakonna koalitsioon hakkab paika panema järgmise nelja aasta eelarvestrateegiat (RES).

„Mina teen seda tööd, mida ma praegu teen, ja ei tee seda muu plaaniga seoses. Minu pühendumus on siin ja sellel, et riigikaitse arengukava saaks vastu võetud ja et ka uus RES saaks tehtud nii, et riigikaitse arendused oleksid kaetud,“ sõnas Prikk.