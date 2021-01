Suurbritanniat räsib torm Christoph, evakueeritud on tuhandeid inimesi 

Briti keskkonnaamet on edastanud mitmeid hoiatusi seoses potentsiaalselt eluohtlike üleujutustega. Tugevad vihma- ja lumesajud on tekitanud Inglismaa lääneosas ja Walesis palju probleeme – näiteks on paljude jõgede veetase tõusnud ohtlikult kõrgele. Praeguse seisuga on kõige tõsisem olukord Merseyside'i ja Suur-Manchesteri linnkrahvkondades.