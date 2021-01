Krimi Laagna tee surmaavarii üks põhjustajatest pääses vahi alt Kristjan Väli , täna 13:34 Jaga: M

Foto: Kenno Soo

Kohus otsustas, et Laagna tee üks kihutajatest, Vjatšeslav Kalašnikov, pääseb elektroonilise valve all koju. Juhtumi keskne asjaosaline Isa Khalilov on jätkuvalt vahi all. Kohus meeste üle algab veebruaris.