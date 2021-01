EI MINGIT GLAMUURI! Külluses supelnud Kracht ja Teder elavad vahi all kasinat elu 

Eestis puuduvad eraldi eeluurimisvanglad, vahistatuid hoitakse tavalises vanglas, väikest osa neist ka arestimajades. 20. jaanuari seisuga on vahistatuid kokku 435. Vahialuste elusektsioon süüdimõistetute omast väljanägemiselt ei erine. Sõltuvalt vangla täituvusest ja sellest, et mõned vahistatud ei tohi kriminaalmenetluse huvides kokku puutuda, paigutatakse nad kas ühe- või kahekohalisse kambrisse, kus lisaks isiklikule voodikohale on üks laud ja tool ning pesuruum koos WC-ga. Õhtulehega vestelnud inimesed ütlevad, et see võib kõlada küll imelikult, kuid reaalselt vanglas olla ja kanda juba mõistetud karistust on kohati isegi lihtsam kui vahi all olla.