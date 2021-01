Internetikasiinos mängimine olgu vastutustundlik – milliseid piiranguid saab iseendale kehtestada? 

Online kasiinode väisamine on meelelahutuslik täpselt nii kaua, kuni oled selles osas vastutustundlik. Kas teadsid, et pädevamad internetikasiinod lubavad iseendale seada teatud piire, mille raamides mängida? Toome internetikasiino Chanz näitel välja, milliseid piiranguid on võimalik endale kehtestada.

Sissemakse limiit. Taoline limiit piirab, kui palju raha saab kanda mängukontole teatud perioodis. Sedasi saad teha nii kaua sissemakseid, kuni limiit täitub ja pärast seda oled sunnitud pausile. Teisalt ei pruugi see variant olla parim neile klientidele, kellele meeldib võidetud raha vahepeal välja võtta ja hiljem uuesti sissemakse teha. Sellisel juhul saab sissemakse limiit ootamatult täis ja juhul kui soovitakse varem võidetud summaga uuesti tagasi mängima minna, ei saa enam soovitud sissemakset teha.

Sessiooni limiit. Tänu sellisele limiidile saab kindlaks määrata, kui kaua lubad endal mingis perioodis mängida. Niisugune piirang on mõistlik, sest see väldib liiga suure hasardi tekkimist. Iga natukese aja tagant oleks kasulik teha paus, end veidi sirutada, valmistada kohvi-teed või lihtsalt mõtteid tuulutada. See aitab meelde tuletada, kas mängimine ikka on endiselt meelelahutus, mida nauditakse.

Kaotuste limiit. See on kõige otsesem võimalus piirata kulutusi, mis on seotud hasartmänguga. Igaüks peaks teadma, kui palju raha nad on nõus teatud perioodis õnnemängudele kulutama. Inimestel on meelelahutuseks erinev eelarve ja siinkohal saabki igaüks kaine mõistusega hinnata, mis on temale sobilik eelarve.

Konto piiramine. Juhul kui tajud, et mängimist on keeruline kontrollida või on mõistlik paus teha, siis on võimalus iseendal mängukeskkonda sisse logimine takistada. See on eelnevatest piirangutest kõige rangem meetod, mida konkreetses mängukeskkonnas endale seada on võimalik.

Üldine hasartmängu piirang. Kui asjad peaksid olema sealmaal, et mängimine tekitab tõsist meelehärmi ja hasartmäng ei ole üleüldse teretulnud, on kõige resoluutsem meetod ennast lisada üldise piirangu nimekirja. Sellise piiranguga ei saa kasutada ühtegi hasartmängu liiki seni, kuni piirang otsa saab. Piirangu saab endale kehtestada nii riigiportaalis Eesti.ee kui ka Maksu- ja Tolliameti veebilehel.