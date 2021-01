FOTOD | GPS suunas Leedu veoki Harku rappa suusarajale

Grete Šillis ütles, et Leedu numbrimärgiga veok sõitis Harku metsa ja peatus Rabajooksu finiši piirkonnas. „Suuskadega on võimalik veokist mööduda, vaba maad on selleks piisavalt. Küll on aga suusarada rikutud ning sellel on sõita üpriski ebamugav. Hommikused suusatajad sealt aga läbi tulid ja neilt saime ka teate,“ kirjeldas Šillis juhtumit.