„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Marilyn Kerro paljastab saladuse, mida on aastaid kiivalt varjanud: ma pidin selle endast välja saama 

Marylin tõdeb, et selgeltnägemise võimed pärinevad tema ema vanatädilt ning kuni 15-aastaseni ei osanud ta isegi arvata, et selles on miskit erakordset. "Arvasin, et see on normaalne, et kõik näevad, nagu mina näen,“ tunnistab Marilyn. Samas kinnitab ta et tegelikult on mingid võimed olemas igal inimesel, kuid need avalduvad erinevalt. "Igal inimesel on need olemas, aga see, mis on rohkem avaldunud, oleneb inimesest," selgitab ta.