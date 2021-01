VIDEO | Jüri Ratase valitsuse viimane pressikonverents: mitte ükski EKRE minister ei saanud osaleda

"Kuna see on viimane pressikonverents sellele vaitsusele, siis väga suur tänu Eesti inimestele selle nelja aasta eest. See oli suur au ja suur vastutus," tänas Ratas. "Olen lähtunud põhimõttest, et peaminister saab olla kõigi Eesti inimeste peaminister, hoolimata kriitikast. Selle nelja aasta jooksul on olnud palju märkimisväärseid asju."Ratas kinnitas, et on siiralt uhke selle viimase, teise valitsuse üle. "Arvan, et tehti palju sisulisi otsuseid. Selge on see, et seda viimast valitsust saab jääma see 11 kuud, mis on seotud koroonaviirusega."