Mailis Reps: järgmises valitsuses mina ministrina ei jätka  

„Ajakirjandus on viimastel päevadel tundnud elavat huvi selle vastu, kas mul on plaanis loodavas valitsuses ministriportfell võtta. Tähelepanu on meeldiv, kuid selleks, et koalitsiooniläbirääkimisi pidavad delegatsioonid saaksid keskenduda sisuteemadele ja vältimaks erinevaid spekulatsioone, kinnitan, et järgmises valitsuses mina ministrina ei jätka," teatas Reps.