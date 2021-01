Maailm HÄMMASTAV VÕIMUPERIOOD: Joe Bidenist sai kuninganna Elizabeth II valitsusaja 14. USA president Toimetas Aare Kartau , täna 11:30 Jaga: M

Elizabeth II ja Joe Bideni kujud Prantsusmaal Grevini vahakujude muuseumis. Briti kuninganna ja Joe Biden pole seni kohtunud. Foto: AFP/Scanpix

Elizabeth II sai Ühendkuningriigi valitsejaks 1952. aasta veebruaris – pärast isa George VI surma. Kuninganna võimuperiood on kestnud niivõrd pikalt, et selle aja sisse on mahtunud lausa 14 Ameerika Ühendriikide presidenti.