Mõnusad massaaživannid ja turgutav aurusaun – koduspaad on vannitoa sisustuses uus trend!  

Nagu teistel elualadel, muutuvad trendid ka vannitubade sisustamisel. Näiteks troonib viimasel ajal sisekujunduses värv ja värviküllasus. „Just vannitoas on hakatud interjööri julgemini värvi lisama. Kontrastid samades värvipalettides, kontrastid hallikates, musta ja valge kombinatsioonis. Ka kivivann oma ilmeilusa vormi ja satiin-siidise pinnaga on just selline vannitoa staar, mida paljud endale koju otsustavad panna,“ loetleb Sumberg.

Baltecol leidub vannitoa jaoks erinevaid kollektsioone, mis on laias värvide, mõõtude ja modulatsioonide valikus. „Grada mööbel on minimalistlik, aga äärmiselt pretensioonitu ja imeilus. Uusim on Nord vannitoamööbel, mille läbiv disainelement on triip ning valikus erinevaid skandinaaviapäraseid värvitoone,“ räägib Sumberg. Kõik need toodetakse Baltikumi uudseimal liinil ning mööbli korpus on vastupidavast MDF-st. Eelkomplekteeritud kappe on koju palju lihtsam paigaldada.

Kodune harmoonia, heaolu ja mugavus

Trendiks on kujunenud ka koduse spaa loomine. „Inimesed on ju pidevas isolatsioonis, karantiinis ning võimalus end kusagil spaas või mõnes muus kohas turgutada puudub,“ toob Sumberg välja. „Juba kevadel jõudis paljudeni arusaamine, et sisustuse läbimõeldus ning kodune harmoonia, heaolu ja mugavus on ülimalt olulised. Vann on see koht, kus nautida vee mõju organismile, turgutada end ja leevendada lihaspingeid.“

Rääkides kodusest spaast, mõeldakse kohe mullivanni ehk massaaživanni peale. See ongi koduspaade armastatuim pärl. „Näiteks meie vannidel on SlimLine Hydro veemassaažisüsteem, mis on täisintegreeritud elektrooniline massaažifunkstioonide juhtimissüsteem. Hõlmab endas erinevaid massaažipiirkondi (jalg, selg, külg) ja veealust valgustust AmbiLight – värvidega valgustus. Hubane, teraapiline ja äärmiselt mõnus,“ selgitab Sumberg.

Tihti valitakse koju ka aurusaun, mis on ühelt poolt mugav, kuid teisalt tervisele kasulik. Aurusaunas käimine on abiks inimestele, kellel on unehäired, kuiv ja pragunenud nahk, lihaspinged, häiritud naha verevarustus. Ideaalne viis lihtsalt lõõgastuda ja stressist vabaneda.