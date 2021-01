Riigikohus võttis Ukraina võõrtööliste asja arutada 

Tartu ringkonnakohus saatis selle riigikohtule, et nad alustaksid põhiseaduslikkuse järelevalve menetlust. „Riigikohus on võtnud asja menetleda ning on küsinud arvamusi riigikogu esimehelt, õiguskantslerilt, justiitsministrilt, välisministrilt, siseministrilt, politsei- ja piirivalveametilt ja meilt,“ selgitas Ukraina hooajatööliste ning nende tööandjate esindaja, vandeadvokaat Ramil Pärdi. Kolm ukrainlasest töölist pöördusid Tartu halduskohtusse kaebusega, kuid viimane ei võtnud seda menetlusse. Tartu ringkonnakohus otsustas saata asja detsembris tagasi halduskohtule, et too otsustaks, kas see võetakse menetlusse, rõhutades, et asja puudutavad normid on põhiseadusega vastuolus, märkis Pärdi.