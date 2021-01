Prokuratuur saatis hooldekeskuse omaniku kohtu alla 

Prokuratuur kahtlustab Sipelgat tuttava ärimehe abiga üle poole miljoni euro toetusraha väljapetmises. Postimees on kirjutanud, et prokuratuur süüdistab asjaosalisi 563 438,30 euro väljapetmises, näidates hooldekodude ehitust tegelikust kallimana ja esitades fiktiivselt Lõuna-Eesti hooldekeskuse omaosaluse. Läinud nädalal anti Sipelgas kohtumäärusega kohtu alla, teatas Tartu maakohtu pressiesindaja Annett Kreitsman Õhtulehele. Sipelgas on Postimehele öelnud, et süüdistus on täiesti alusetu.