Tartu endine abilinnapea Kajar Lember astub kohtu ette 

Protsess on veninud seetõttu, et riigikohus hakkas arutama prokuröri edasikaebust, ja seda seoses Tartu ringkonnakohtu määrusega sama kohtuasjaga seotud firma OÜ Lemmik Mees soodustuskelmuse kuriteoepisoodi lõpetamisega. Tartu maakohus on varem lõpetanud kriminaalmenetluse aegumise tõttu kahel korral ja seda seoses süüdistatavate suhtes menetletud soodustuskelmuse kuriteoepisoodidega. Lemberi asja puhul on kriminaalmenetlus lõpetatud 18 episoodi puhul ning nüüd on jäänud menetlusse vaid soodustuskelmus. See puudutab umbes 13 000 euro suurust toetust. „Lisaks jätkub menetlus üheksa euro suuruse väidetava altkäemaksu (tasuta juukselõikus) episoodis ja toimingupiirangu rikkumise episoodis,“ on öelnud Lemberi kaitsja, vandeadvokaat Margo Lemetti. 25. jaanuaril peavad prokurör ja kaitsjad ilmselt avakõne ja selgub ka edasine menetlusplaan. Kohtuistungid kestavad kuni 2022. aasta veebruarini.